Idol Kpop công khai đồng tính: Come out bất chấp mọi chỉ trích

Nam ca sĩ trẻ Holland chính là người đầu tiên của Kpop come out mình là người đồng tính. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong MV debut đầu tay của anh chàng mang tên Neverland.

Trước sự đón nhận tích cực từ phía công chúng, Holland tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc thứ 2 mang tên I'm Not Afraid ngay trong năm 2018.

MV là lời truyền tải rõ ràng thông điệp "Tôi không sợ hãi" trước những chỉ trích của dư luận, đồng thời tạo niềm cảm hứng và tiếp thêm động lực cho cả cộng đồng LGBT khi đối mặt với những thách thức từ xã hội.

Những sản phẩm âm nhạc của Holland đã góp phần thay đổi ánh nhìn của người hâm mộ đối với người đồng tính, khiến cho công chúng phải thừa nhận rằng những người thuộc cộng đồng LGBT cũng xứng đáng được tôn trọng như bao người bình thường khác.

Hiện tại, anh chàng vẫn đang thành công với sự lựa chọn của mình khi tham gia vào Kpop và tiếp tục cho ra những sản phẩm chất lượng hơn.

2. Som Hye In

Som Hye In sinh năm 1996, là thí sinh tham gia show sống còn Idol School của đài Mnet vào năm 2017. Tuy nhiên, sau tập 1, cô nàng đã rút khỏi chương trình với lý do trầm cảm, biếng ăn và rối loạn tâm lý.



Som Hye In là thí sinh của show Idol School năm 2017

Sau khi rút khỏi chương trình, Som Hye In khiến dân mạng dậy sóng khi tiết lộ mình là người song tính (bisexual) và công khai hẹn hò một cô gái khác vào tháng 7/2019.

Cô nàng nói rằng mình và bạn gái đã hẹn hò với nhau được gần một năm. Nửa kia của Hye In là một người có mái tóc ngắn, rất đáng yêu và không nằm trong ngành giải trí.



Som Hye In tiết lộ mình là người song tính (bisexual)

Tuy nhiên, màn come out của cô nàng lại nhận về không ít những chỉ trích, thậm chí Knet còn yêu cầu tẩy chay nữ ca sĩ với lý do Som Hye In từng vướng vào nghi vấn bạo hành bạn học năm 2017.

Scandal bạo lực năm nào đã khiến cho hình ảnh của nữ idol không thể cứu vãn trong mắt công chúng, họ đã lôi chuyện này ra để ném đá sang chuyện cô nàng công khai mối quan hệ đồng giới của mình.