Idol Kpop bị thợ make up hại thảm: phấn nền cả ký, mascara vón cục

Những bức ảnh của Chorong trong một sự kiện gần đây được chú ý rất nhiều do thợ make up trang điểm cho cô quá đậm. Nhiều cư dân mạng cho rằng họ thậm chí còn không nhận ra được thành viên Apink.

Người hâm mộ đã rất vui mừng trở lại khi BLACKPINK thông báo comeback với single How You Like That vào năm 2020, tuy nhiên poster quảng bá cho single khiến nhiều người thất vọng vì lớp trang điểm.



Rosé và Jennie

Fan cho rằng stylist hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu theo phong cách trang điểm tối giản. Thậm chí vài người còn phát hiện lớp mascara của Rosé bị vón cục. Maeng - nghệ sĩ trang điểm chính của BLACKPINK thời điểm đó cũng bị chỉ trích khi bị tố ăn cắp ý tưởng trang điểm của một nghệ sĩ ít nổi hơn khi make up cho Jennie.



Jisoo và Lisa

3. ITZY Yeji

Fan ITZY thường xuyên phàn nàn về việc quầng thâm mắt của Yeji bị lộ quá nhiều do lớp trang điểm. Nhân viên của nhóm cũng liên tục bị nhắc đến do những bộ trang phục và kiểu tóc bị cho là "thảm họa".

4. WINNER