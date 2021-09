Idol Cbiz đình đám vướng nghi án sao chép ảnh bìa album một girlgroup Kpop để... trang trí quán cà phê

Đáng chú ý, người chịu trách nhiệm thiết kế bìa album cho Oh My Girl đã nhanh chóng được tìm ra. Đó chính là Yi Slow, nghệ sĩ nổi tiếng với những nét vẽ tay độc đáo về nhiều loài động vật đáng yêu. Thực tế, phong cách hội họa riêng biệt ấy có thể dễ dàng nhận ra thông qua loạt bài đăng mà cô nàng chia sẻ trên Instagram cá nhân. Thậm chí, khán giả còn tìm ra được bức vẽ gốc giống 100% về màu sắc, bố cục cũng như dòng chữ đi kèm khi so sánh với hình minh họa trên tấm cửa kính.