Hyundai Tucson 2022 nhận hàng loạt giải thưởng danh giá

Cũng như các giải thưởng uy tín khác, tất cả các mẫu xe tham gia chấm điểm đều được đánh giá so sánh về chi phí, hiệu suất, sự thoải mái, an toàn và tính thực dụng, với những mẫu xe chiến thắng do đội ngũ chuyên gia của Carbuyer lựa chọn sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 12/2021. Chiếc xe ghi dấu ấn bởi thiết kế ấn tượng táo bạo, trang bị tiện nghi cao cấp, hỗ trợ an toàn đầy đủ với hệ thống SmartSense thông minh. Hyundai Tucson cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc cung cấp 3 lựa chọn động cơ thuộc thế hệ Smartstream mới nhất: 2.0L, 1.6L Turbo & 2.0 Diesel cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh HTRAC tuỳ chọn bên cạnh hệ dẫn động FWD tiêu chuẩn. Với giá bán khởi điểm từ 825 triệu, Hyundai Tucson là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam.