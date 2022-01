Hyundai Santa Fe lên ngôi tại lễ trao giải Ô tô của năm 2021

Ở hạng mục "ô tô của năm theo phân khúc" có 15 giải tương ứng với 15 phân khúc, mỗi phân khúc đảm bảo tiêu chí có ít nhất 5 sản phẩm trở lên và có doanh số đáng kể trên thị trường. Giải thưởng ở từng phân khúc sẽ do Ban giám khảo lựa chọn, trong đó 60% số điểm đến từ Hội đồng chuyên môn và 40% số điểm đến từ độc giả nhiều kinh nghiệm.

Hạng mục "Car of the Year - ô tô của năm 2021", giải thưởng được Ban tổ chức lựa chọn từ 15 mẫu xe đứng đầu từng phân khúc. Mẫu xe được chọn dựa 4 tiêu chí: (1) ra mắt trong năm 2021, (2) mức độ vượt trội về điểm số so với các mẫu xe trong phân khúc, (3) thứ bậc doanh số trong phân khúc và (4) mức độ cập nhật xu hướng công nghệ của ngành ô tô thế giới, khả năng dự báo và gợi mở nhu cầu cho người tiêu dùng.

Sau hơn 2 tháng phát động, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc với 40.000 lượt dự đoán kết quả giải thưởng, 2,2 triệu lượt truy cập trên landing page chính thức.