Hyundai Ioniq 9 sắp ra mắt sẽ có phạm vi hoạt động lên tới 620 km

Hyundai Ioniq 9 mới sẽ được ra mắt vào đầu năm 2025. Bên cạnh thiết kế hiện đại, nội thất thân thiện môi trường và công nghệ tiên tiến, mẫu SUV điện ba hàng ghế của thương hiệu Hàn Quốc còn sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 620 km nhờ trang bị pin lớn. Hyundai vừa chính thức giới thiệu Ioniq 9, mẫu SUV điện 3 hàng ghế được chờ đợi từ lâu. Đây là phiên bản tương đương của Kia EV9, sử dụng nền tảng E-GMP chung cho các dòng xe điện của Hyundai, Kia và Genesis. Các phiên bản động cơ và hiệu suất Ioniq 9 sử dụng pin dung lượng lớn 110,3 kWh và được phân phối với ba phiên bản cấu hình: Long Range RWD, Long Range AWD và Performance. Phiên bản Long Range RWD sử dụng một động cơ điện ở cầu sau, sản sinh công suất 214 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, với phạm vi hoạt động lên đến 620 km theo chuẩn WLTP khi sử dụng bánh 19 inch. Phiên bản Long Range AWD được trang bị thêm một động cơ ở cầu trước, giúp tăng tổng mô-men xoắn lên 605 Nm, mang đến hiệu suất cao hơn. Phiên bản mạnh nhất là Performance, sử dụng hai động cơ 214 mã lực ở cả cầu trước và sau, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,2 giây, vượt trội so với Long Range AWD (6,7 giây) và Long Range RWD (9,4 giây). Tất cả các phiên bản đều có tốc độ tối đa 200 km/h và có thể được sạc nhanh từ 10-80% trong 24 phút với bộ sạc 350 kW. Ngoài ra, xe cũng có chức nắng sạc ngược cho các thiết bị khác. Thiết kế ngoại thất và khí động học Ioniq 9 lấy cảm hứng từ mẫu concept SEVEN từng được giới thiệu từ vài năm trước và sở hữu đèn Parametric Pixel đặc trưng của dòng Ioniq. Xe đạt hệ số cản gió 0,259 nhờ gương kỹ thuật số tùy chọn. Đây cũng là mẫu Hyundai đầu tiên loại bỏ ăng-ten trên nóc, thay thế bằng kính chắn gió và kính sau tích hợp chức năng GPS, radio FM/AM và dịch vụ xe kết nối. Hyundai đem đến cho khách hàng hơn 16 màu ngoại thất với nhiều bộ mâm khác nhau từ 19, 20, đến 21 inch. Trong đó nổi bật nhất là phiên bản "Calligraphy" cao cấp. Nội thất và các tính năng công nghệ Với trục cơ sở 3.130 mm, cabin của Ioniq 9 rộng rãi và được bọc bằng vật liệu sang trọng, biến mẫu xe trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi đường dài. Vô lăng tương tự như vô lăng của Santa Fe thế hệ mới nhất cũng được trang bị sẵn. Hyundai Ioniq 9 sở hữu màn hình cong tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 12 inch và màn hình giải trí 12 inch. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 8 loa có thể nâng cấp lên 14 loa Bose. Nhiều cổng USB-C công suất cao 100 watt kết nối trực tiếp với pin 110,3 kWh thay vì pin 12V. Nội thất được bọc bằng vật liệu thân thiện với môi trường, bao gồm vải PET tái chế, vải len và da sinh thái. Ioniq 9 sẽ được bán với cấu hình sáu và bảy chỗ ngồi và hàng ghế thứ hai có chức năng xoay, giống như EV9. Về an toàn, Ioniq 9 trang bị 10 túi khí và gói công nghệ tiên tiến như Hỗ trợ tránh va chạm phía trước 2, Hỗ trợ giữ làn đường, Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, Cảnh báo thoát hiểm an toàn, Hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau và Hỗ trợ đèn pha. Thời gian ra mắt Được biết, Hyundai Ioniq 9 sẽ được bán tại quê nhà Hàn Quốc và Mỹ vào nửa đầu năm 2025, sau đó mở rộng sang châu Âu và các thị trường khác. Chi tiết giá cả sẽ được công bố sau.