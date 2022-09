Hyun Bin xấu hổ vì không nhận ra Jimin (BTS)

Các diễn viên chính trong Confidential Assignment 2: International

Chương trình lên sóng đúng dịp Tết Trung thu (Chuseok) nên nhà sản xuất đã chuẩn bị các phần thưởng cho các diễn viên Confidential Assignment 2: International nếu họ chiến thắng Character Quiz.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Hyun Bin lộ rõ vẻ căng thẳng, một phần do anh ít tham gia các chương trình giải trí. Khi PD Na hỏi anh: "Tại sao anh cứ xoa tay như vậy?" Hyun Bin trả lời: "Tôi chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc thôi."