Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức hôn lễ vào giữa trưa

Đám cưới được tổ chức riêng tư tại Aston House thuộc khách sạn Sheraton Grand Waterhill, Gwangjin, Seoul. Phía bên ngoài địa điểm được đảm bảo an ninh ở mức cao nhất, hạn chế sự tiếp cận của truyền thông và dân địa phương.

Trước đó có thông tin cho biết nam diễn viên Jang Dong Gun sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng trong đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Song, công ty quản lý hai nghệ sĩ từ chối xác nhận, và cho biết mọi chi tiết về hôn lễ đều được bảo mật. Theo Insight, đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin là sự kiện tiêu biểu tại showbiz Hàn Quốc trong quý một.

Son Ye Jin và Hyun Bin gặp nhau trong bộ phim The Negotiation. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi tái hợp ở dự án Crash Landing on You của đài tvN. Hai ngôi sao công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 và xác nhận kết hôn vào đầu tháng 2.

Nói về tình yêu với bạn diễn, Son Ye Jin chia sẻ: "Anh ấy là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu, hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau".

