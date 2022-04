Hyun Bin - Son Ye Jin ôm nhau cực tình ngày về Hàn Quốc

Chiều 28/4, cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã trở về Hàn Quốc sau 2 tuần trăng mật tại Mỹ. Ngay khi đáp xuống sân bay Incheon (Hàn Quốc), 2 ngôi sao đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của phóng viên và người hâm mộ.

Cả hai không ngại trao nhau cái ôm đầy ngọt ngào và tình cảm trước ống kính truyền thông. Khoảnh khắc "phát cẩu lương" của Hyun Bin và Son Ye Jin hiện đang chiếm sóng khắp mạng xã hội.