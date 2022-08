Hyun Bin, Son Ye Jin không đeo nhẫn cưới

Sau khoảng 2 năm yêu, Hyun Bin và Son Ye Jin làm đám cưới hôm 31/3 tại Seoul. Đám cưới của cặp nghệ sĩ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình, họ hàng, người quen và các ngôi sao hàng đầu như Jang Dong Gun - Go So Young, Uhm Ji Won, Lee Min Jung...

Hyun Bin, tên thật là Kim Tae Pyung, đóng loạt tác phẩm tên tuổi: Tên Tôi Là Kim Sam Soon, Hạ Cánh Nơi Anh, Khu Vườn Bí Mật, Cộng Sự Bất Đắc Dĩ... Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn.

Trước khi yêu Son Ye Jin, anh trải qua nhiều mối tình với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp: Hwang Ji Hyun, Song Hye Kyo (ba năm), Kang So Ra (một năm).

Hyun Bin hiện có nhiều dự án phim sắp ra mắt như The Point Men, Confidential Assignments 2, Harbin...

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình: Cổ điển, Hương Mùa Hè, Khoảnh Khắc Để Nhớ, Cô Đơn Trong Tình Yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, Hạ Cánh Nơi Anh (đóng chính với Hyun Bin)... Gần đây, cô đóng phim Tuổi 39.

Son Ye Jin hiện mang bầu, dự sinh cuối năm.

