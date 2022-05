Hyun Bin có chia sẻ đầu tiên kể từ sau đám cưới thế kỷ với Son Ye Jin

Your browser does not support the video tag.

Hyun Bin được dựng tượng sáp

Ngoại hình của Hyun Bin sau khi lấy vợ tiếp tục khiến người hâm mộ phải "đổ rầm rầm". Ai cũng phải công nhận rằng, dù đã là "ông chú U40" và kết hôn nhưng ngoại hình của Hyun Bin vẫn vô cùng cuốn hút.