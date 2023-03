Hy vọng mới trong việc điều trị cho những bệnh nhân Parkinson

Tuy nhiên, một phương pháp điều trị mới không xâm lấn đầy hứa hẹn vừa được công bố trên tạp chí The New England Journal of Medicine.

Theo nghiên cứu, phương pháp sử dụng sóng siêu âm triệt tiêu một phần nhỏ của đồi thị trong não làm giảm các triệu chứng của bệnh nhân Parkinson không đáp ứng tốt với thuốc, qua đó cải thiện đáng kể chứng run, khả năng vận động và các triệu chứng thể chất khác.

Gần 70% số bệnh nhân được điều trị trong thử nghiệm đáp ứng sau ba tháng điều trị. Trong khi đó, tỷ lệ bệnh nhân tiếp nhận điều trị theo phương pháp giả lập là 32%. Khoảng 60% số bệnh nhân theo phương pháp mới duy trì đáp ứng điều trị trong hơn một năm sau đó.