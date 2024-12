Hy hữu con chó cắn chồng, sau đó ra chợ cắn người vợ

Đồng Tháp - Chuyện hy hữu khi con chó cắn người chồng xong, sau đó ra chợ cắn thêm người vợ... Bác sĩ tại Trạm Y tế xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã có báo cáo về việc bắt được một con chó nghi mắc bệnh dại cắn người tại chợ Tân Phú. Theo đó, sáng 7.12.2024, qua tin báo của người dân tại chợ, có 1 con chó nghi mắc bệnh dại cắn người dân. Tổ bắt chó triển khai công an, thú y, tổ bảo vệ trật tự ấp phối hợp bắt thành công con chó, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia bắt. Hiện con chó này đang được giữ tại UBND xã. Thú y quan sát thấy chó có biểu hiện nghi mắc bệnh dại, làm bảng cảnh báo đề nghị không đến gần chuồng nhốt chó. Vết cắn trên chân và tay của vợ chồng ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khi bị chó cắn. Ảnh: Trạm y tế xã Tân Phú cung cấp Qua tìm hiểu, sáng cùng ngày, khoảng 8h00, con chó này đã cắn ông N.V.S (sinh năm 1972, ngụ tại tổ 4 ấp Tân Thuận, xã Tân Phú). Đến khoảng 10h00, con chó tiếp tục đến chợ cắn bà T.T.B.L (vợ ông S, sinh năm 1969, ngụ cùng địa chỉ trên). Thú y đã động viên ông, bà bị chó cắn đi tiêm phòng dại và tiếp tục theo dõi, thông báo nhân viên hướng xử lý nếu thấy có biểu bất thường. Các bác sĩ cảnh báo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc vết cào, liếm của động vật bị dại lên trên da bị tổn thương. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong. Khi đã lên cơn dại, tỉ lệ tử vong gần như 100% (đối với cả người và động vật). Bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Tiêm vaccine dại cho cả người và động vật (chủ yếu là chó) là biện pháp hiệu quả để phòng, chống bệnh dại. Bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Tiêm vaccine dại cho cả người và động vật (chủ yếu là chó) là biện pháp hiệu quả để phòng, chống bệnh dại.