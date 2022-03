Hwang Jung Eum 'Gia Đình Là Số Một' sinh con thứ 2

Hwang Jung Eum sinh năm 1985, ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ 5 thành viên Sugar. Tuy nhiên nhóm chỉ hoạt động một thời gian ngắn, sau khi tan rã chỉ có 3 thành viên theo đuổi con đường diễn xuất là Hwang Jung Eum, Ahyumi và Park Soo Jin (bà xã Bae Yong Joon).

Riêng về phía người đẹp họ Hwang, cô thành công với hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Gia Đình Là Số Một, Kill Me Heal Me, She Was Pretty..., và được khán giả mệnh danh "nữ hoàng nước mắt" hay "nữ hoàng romcom".

Anh Anh

Theo Vietnamnet