Huỳnh Như: 'Tôi muốn gửi tặng bàn thắng cho gia đình'

Tiền đạo Huỳnh Như dành tặng bàn thắng cho gia đình

Sau trận chung kết tối qua trên sân Olympic ở Phnom Penh (Campuchia), tiền đạo Huỳnh Như nói: "Tôi rất hạnh phúc khi thấy người hâm mộ từ quê nhà sang đây, đến sân rất đông cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam".

"Bàn thắng hôm nay trước tiên tôi muốn dành tặng cho gia đình tôi đã có mặt trên sân theo dõi tôi thi đấu. Sau đó, tôi dành tặng bàn thắng cho người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam suốt thời gian qua", Huỳnh Như nói thêm.