Huỳnh Như: Đội tuyển nữ Việt Nam khát khao ghi bàn ở World Cup

Huỳnh Như và đồng đội sẽ thi đấu trận thứ hai tại World Cup 2023 vào 14h30 ngày mai (27/7) trên sân vận động Waikato (Hamilton, New Zealand). So với Mỹ hay Hà Lan, đội tuyển Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, đội bóng xếp hạng 21 thế giới vẫn vượt trội về nhiều mặt so với đội tuyển nữ Việt Nam.

“Tôi đã có một mùa giải ở Bồ Đào Nha, từng so tài với các cầu thủ ở đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại. Các cầu thủ ở đây rất khỏe, mạnh và kỹ thuật. Rõ ràng ở trận đấu tới với Bồ Đào Nha, toàn đội Việt Nam sẽ phải tập trung và cố gắng nỗ lực hết sức”, tiền đạo sinh năm 1992 cho biết.