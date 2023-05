Huỳnh Hiểu Minh nói chuyện với Chi Pu bằng tiếng Việt

Your browser does not support the video tag.

Huỳnh Hiểu Minh chào Chi Pu bằng tiếng Việt. Video: Mango TV.

Trong tập đầu tiên, bên cạnh sân khấu âm nhạc, Chi Pu được lòng cư dân mạng Trung Quốc khi có nhiều màn tương tác với dàn nghệ sĩ dự thi như Ella (Trần Gia Hoa), Amber, Thái Thiếu Phân.

Thần tượng người Hàn Quốc Amber chủ động nhường Chi Pu biểu diễn trước. Khán giả cho rằng vì Amber thấy Chi Pu mặc váy bó sát dễ khó chịu trong lúc đứng lâu nên đã đề nghị nhường số.

Ngoài ra, Amber biết tiếng Anh và tiếng Trung nên đã đảm nhiệm phiên dịch cho Chi Pu giao tiếp với các thành viên khác trong show. Một số trang mạng dành cho fan được lập ra ủng hộ Chi Pu và Amber mang tên Thái Vân Chi Nam.