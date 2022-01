Huyền Trân bị lật lại phát ngôn dối trá khi sống ở 'Tịnh thất Bồng Lai'

Sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trong các thành viên của "Tịnh thất Bồng Lai", nhiều người từng được đưa đi thi gameshow, tiêu biểu là Lê Thanh Huyền Trân.

Lê Thanh Huyền Trân từng là cái tên gây xôn xao mạng xã hội khi tham gia chương trình The Voice Kids 2014. Thời điểm này, Huyền Trân được ngợi khen vì hướng đi khác biệt đó là hát nhạc Trịnh. Nhờ giọng hát ngọt ngào cộng với hình ảnh "Tiểu ni cô", Huyền Trân tạo ấn tượng tốt với khán giả.