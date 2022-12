Huyền thoại thực tế ảo rời Meta

Thiết bị đeo thực tế ảo Oculus Quest 2. Ảnh: Oculus.



Theo The New York Times, Carmack cũng viết các bài đăng nội bộ, chỉ trích các quyết định của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg và Giám đốc công nghệ Andrew Bosworth. Đây không phải là lần đầu tiên Carmack không hài lòng với hướng đi của Meta. Công ty đã chấm dứt những nỗ lực của ông khi dừng 2 dự án kính thực tế ảo giá rẻ là Samsung Gear VR và Oculus Go. “Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội”, Carmack chia sẻ.

Vào tháng 10 tại sự kiện Meta Connect, Carmack đã thẳng thắn chia sẻ về sự thất vọng của bản thân khi cho rằng có một đống thứ khiến ông khó chịu trong môi trường thực tế ảo.