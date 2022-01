Huyền thoại John Legend sắp đến Việt Nam biểu diễn tại Lễ trao giải VinFuture?

Mong muốn vượt lứa tuổi đó thể hiện rõ nét qua bài viết của Legend trong cuộc thi viết luận hướng đến người da màu do McDonalds tổ chức với chủ đề: “Bạn sẽ làm nên lịch sử người da màu như thế nào?”. Trong bài dự thi, Legend bày tỏ ước mơ được trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng để có thể đứng lên đấu tranh giành lại quyền công bằng và truyền cảm hứng giúp cộng đồng người da màu có đủ can đảm để làm nên những điều phi thường.

Ngoài ra, Legend còn được trao giải Quả cầu vàng và giải thưởng Starlight Award đặc biệt từ Hội trường danh vọng Songwriters. Một số tác phẩm nổi bật nhất trong gia tài âm nhạc đồ sộ của nam ca sĩ có thể kể đến như Love Me Now, All of Me hay Like I’m Gonna Lose You…

Bộ sưu tập giải thưởng hàn lâm đồ sộ của Legend là niềm mơ ước của bất kì nghệ sĩ nào

Ngoài sáng tác, biểu diễn âm nhạc, giọng ca All of Me còn tham gia sản xuất, lồng tiếng và hát nhạc phim cho bộ phim hoạt hình Crow: The Legend. Tác phẩm này đã giành chiến thắng tại 13 liên hoan phim khác nhau.

Không chỉ là một huyền thoại âm nhạc với sự nghiệp lừng lẫy, Legend còn là ngôi sao với đời tư sạch không tì vết, một quý ông quyến rũ, ấm áp và cũng không kém phần mạnh mẽ, nam tính, từ âm nhạc đến đời thực. Năm 2019, tạp chí People đã bình chọn John Legend là “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh”.

John Legend - Quý ông thanh lịch và chung tình đằng sau những bản tình ca hiện đại

Một trong những tiêu chí then chốt khiến tạp chí People quyết định tôn vinh John Legend với danh hiệu cao quý này đó chính là tình cảm sâu sắc mà anh dành cho gia đình nhỏ của mình. Nam ca sĩ từng khiến người hâm mộ xốn xang khi dành trọn album Bigger Love cho người phụ nữ của đời mình.