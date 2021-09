Huyền thoại ABBA trở lại, đưa trend retro lên xu hướng Tiktok Việt Nam với gần 400 triệu view

Không chỉ 2 ca khúc mới là I still have faith in you và Don’t shut me down khiến mọi thế hệ yêu nhạc chờ đợi và phấn khích, sự xuất hiện của ABBA 4 thành viên trên nền tảng Tiktok cũng làm dậy sóng toàn cầu. Các thành viên xuất hiện giữa không gian studio, trên chiếc đàn piano và đệm lại những ca khúc bất hủ trong sự nghiệp âm nhạc của một huyền thoại. Các video này ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt xem và được rất nhiều nghệ sĩ kết hợp, hát cover lại trên nền nhạc của những thành viên ABBA.