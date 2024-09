Huyện nói gì về phóng sự 'bữa cơm trắng với gừng' của học sinh Yên Bái?

Chiều 27/9, UBND huyện Mù Cang Chải đã có báo cáo liên quan đến phóng sự về điểm trường Màng Mủ, trường Mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải. Qua kiểm tra xác minh và qua thực tiễn của các cơ sở giáo dục, UBND huyện Mù Cang Chải nhận định nội dung phản ánh trên bản tin Chuyển động 24h của VTV1 về bữa ăn trưa của các cháu tại điểm trường Màng Mủ là chưa toàn diện về thực tế tại cơ sở điểm trường. Mục đích cơ bản để kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Cụ thể, năm học 2024-2025, trường Mầm non Mồ Dề được giao 15 lớp với 415 trẻ, trong đó điểm trường lẻ Màng Mủ có 5 lớp 141 học sinh 2-5 tuổi. Về việc thực hiện chế độ chính sách, theo UBND huyện Mù Cang Chải, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu tại điểm chính và các điểm lẻ, chế độ chính sách của trẻ đã được chi trả trực tiếp cho cha mẹ trẻ khi được phê duyệt và cấp kinh phí. Hình ảnh bữa cơm trắng với gừng của một học sinh điểm trường Màng Mủ được ghi lại trong phóng sự. Gia cảnh học sinh 'ăn cơm gừng chấm muối' Sáng 23/9, đoàn phóng viên Chương trình 24h của Đài Truyền hình Việt Nam đến thực hiện phóng sự để kêu gọi xây nhà bếp ăn cho điểm trường Màng Mủ. Quá trình thực hiện chương trình, phóng viên có quay phim, ghi hình hoạt động của phụ huynh, của giáo viên và của học sinh tại điểm trường, đồng thời thực hiện phỏng vấn lãnh đạo, giáo viên của nhà trường và phụ huynh học sinh. Nội dung phỏng vấn liên quan đến chế độ chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, sự quan tâm của phụ huynh đối với con em mình trong học tập... Ngày 27/9, đoàn công tác của UBND huyện Mù Cang Chải đã gặp trực tiếp lãnh đạo xã Mồ Dề; lãnh đạo, giáo viên trường Mầm non Mồ Dề; Bí thư Chi bộ bản Màng Mủ và một số phụ huynh học sinh bản Màng Mủ để xác minh và nắm bắt thông tin. Kết quả, ông Mùa A Chinh, Bí thư chi bộ bản Màng Mủ, cho biết đã nắm được các chế độ của học sinh. Bản đã tuyên truyền đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước và các cấp tới toàn thể nhân dân, phụ huynh học sinh của bản (được hỗ trợ ăn trưa cho các cháu mầm non 160.000 đồng/tháng/học sinh; hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/tháng/học sinh...). Về gia cảnh của học sinh ăn cơm với gừng chấm muối trong phóng sự, huyện thông tin gia đình làm nông nghiệp, đủ gạo ăn cho cả gia đình trong năm, không bị đói. Phụ huynh học sinh là anh H.A.D. có tham gia công tác an ninh trật tự của bản, hàng tháng đều nhận nhận kinh phí hỗ trợ... Anh D. cho hay đã được tuyên truyền, nắm được các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của các cấp cho con em mình, được nhận kinh phí hỗ trợ ăn trưa vào cuối kỳ học. Gia đình anh cũng luôn quan tâm đến việc học tập của con, cho các cháu đi học đầy đủ. Hiện tại, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu 2 bữa/tuần nên 2 ngày đó gia đình không chuẩn bị cơm cho con. Các ngày khác, gia đình cho con mang cơm cặp lồng gồm cơm, mỳ tôm, trứng, thịt, cá... Thỉnh thoảng, có hôm ngoài thức ăn, anh có thêm vài lát gừng cho con vì vừa là gia vị, vừa là món ăn thường ngày của người Mông. "Sáng 23/9, tôi đang chuẩn bị cơm và trứng gà cho vào cặp lồng để cho con đi học, lúc ấy, các anh phóng viên đến gia đình có hỏi tôi nhà có gừng không thì mang đi cho con. Vì vậy, tôi đã đi lấy gừng và thái lát để mang đi cho con (lúc đầu chỉ thái vài lát, nhưng các anh bảo thái nhiều vào nên tôi có thái thêm). Để đưa con đến lớp đúng giờ, vội quá nên tôi không kịp làm thêm trứng cho con mang đi học được. Đồng thời qua nói chuyện, chia sẻ và một phần theo ý của phóng viên nên tôi có nói như vậy về việc mang cơm cặp lồng đến trường của con tôi", Anh D. tường thuật lại. Lời kể từ giáo viên Cô giáo Nguyễn Thị Yến (giáo viên trong phóng sự) cho biết phóng viên có nói chuyện, trao đổi và tâm sự với cô (khoảng hơn 1 giờ). Cô Yến cũng nói các chế độ của học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời; được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nên điều kiện học tập của các cháu tốt hơn. Khi nói về những khó khăn, vất vả của học sinh thời gian trước, cô giáo không kìm nén được cảm xúc nên nói và khóc như vậy. Hiệu trưởng trường Mầm non Mồ Dề Lê Thị Yến cho biết hiện tại, điểm trường đang xây dựng mới 3 phòng học nên có 2 lớp học chuyển đến học tại nhà văn hóa của bản. Các chế độ của học sinh được nhà trường thực hiện đảm bảo, kịp thời. Do điều kiện còn khó khăn, các điểm lẻ của trường Mầm non Mồ Dề mới tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu 2 buổi/tuần (vào thứ Hai, thứ Tư hàng tuần) từ nguồn được hỗ trợ của Nhà nước. Các buổi khác học sinh mang cơm cặp lồng, nhà trường có nấu thêm canh nóng cho các cháu (nấu canh nóng cho các cháu ở các buổi cơm cặp lồng từ nguồn xã hội hóa của giáo viên, phụ huynh). Theo bà Yến, ngày 23/9 là thứ Hai, phóng viên ghi hình nên nhà trường có nấu thêm canh rau cải và mỳ tôm cho các cháu ăn. Hiện, UBND huyện Mù Cang Chải đã yêu cầu lãnh đạo và giáo viên của trường Mầm non Mồ Dề báo cáo giải trình các nội dung trong phóng sự, đồng thời chỉ đạo UBND xã Mồ Dề tổ chức họp để quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp về chế độ chính sách cho học sinh. Huyện cũng chỉ đạo ngành giáo dục tham mưu chấn chỉnh các đơn vị trường trong việc tiếp nhận hỗ trợ, phát ngôn và thực hiện chế độ, chính sách. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh.