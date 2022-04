Huyền Lizzie khóc sưng mắt khi xem chính mình trong 'Thương Ngày Nắng Về'

Your browser does not support the video tag.

Trong tập 8 của Thương Ngày Nắng Vềphần 2, sau khi biết chuyện Vân Trang (Huyền Lizzie) 10 năm trước bỏ đi du học để vào Hoàng Kim đợi mẹ ruột, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) vô cùng tủi thân.

Bà gọi Trang đến để trả lại tất cả những gì thuộc về cô. Đó là cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có khoản tiền mẹ đẻ của Trang trước khi đi đã để lại và cả số tiền từ trước tới giờ Vân Trang đưa cho bà Nga. Bà không tiêu một đồng nào tích góp lại đợi khi nào con gái lấy chồng bà sẽ trao lại coi như của hồi môn.