Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

Từng bước mở cửa trường học

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc mở lại trường học duy nhất tại huyện Ba Vì từ ngày mai (8/11) do địa phương này có độ an toàn cao hơn các quận, huyện, thị xã khác của thành phố.

Trong quá trình tổ chức mở lại trường học ở Ba Vì, thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó dần dần mở lại trường học ở các quận, huyện, thị xã còn lại. Trong thời gian chờ mở cửa, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã liên tục rà soát, đánh giá tình hình, lên phương án theo tình hình dịch bệnh cụ thể từng khu vực.

Thành phố sẽ xem xét, đánh giá từng phương án cụ thể, nơi nào bảo đảm các tiêu chí, các điều kiện an toàn cho học sinh sẽ cho phép mở lại trường học ngay.

Về lý do điều chỉnh phương án đi học trở lại của học sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi, số ca mắc trong những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần so với thời điểm quyết định cho học sinh 18 huyện ngoại thành đến trường nên phải điều chỉnh phương án để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh.