Huyền Baby hiếm hoi cho chồng đại gia lên sóng, được cưng chiều như nữ chính 'Queen Of Tears'

Trong bộ phim cực hot gần đây là Queen Of Tears, cảnh quay nam chính Baek Hyun Woo cầm ô che cho nữ chính Hong Hae In cũng đã gây sốt và làm xiêu lòng nhiều người vì độ ngọt ngào.

Từ chi tiết này, có thể nhận định Huyền Baby chính là "nóc nhà" quyền lực trong gia đình. Qua đó, nhiều người cũng cảm thấy ngưỡng mộ cô khi luôn được "nửa kia" yêu thương và chiều chuộng hết mực.

Huyền Baby khoe cảnh được ông xã che ô lãng mạn khi đi trên đường

Đây không phải lần đầu tiên Huyền Baby "flex" được ông xã yêu chiều. Trước đó, từng có lần cô được ông xã cho bay sang Singapore chỉ để giúp cô tìm được một bộ trang phục ưng ý: "Trong một dịp liên hoan của công ty thì mình chưa biết mặc gì vì không tìm được đầm ưng ý.

Thế là chồng mình bảo 'hay là sang Sing mua?'. Quyết định trong một nốt nhạc nên Huyền cùng ông xã bay sang Singapore chỉ để chọn được một chiếc đầm thật ưng ý''.

Vào năm 2013, Huyền Baby kết hôn với đại gia Quang Huy. Anh được biết đến là chủ của một hệ thống khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội và TP HCM.