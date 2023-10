Huy Tuấn nhiều lần khen thí sinh đẹp, Mỹ Tâm doạ ‘mách’ vợ của anh

Hà An Huy trở lại đêm liveshow 4 với ca khúc 'Ngã tư không đèn'. Giám khảo Mỹ Tâm nhận xét: "Em chọn bài hát này để remix là không phù hợp. Nếu em không thay đổi thì sẽ vào top nguy hiểm ở vòng sau".

Giám khảo Quang Dũng cho rằng An Huy cần bứt phá nhiều hơn, Huy Tuấn cũng đồng tình với nhận xét này và lưu ý các thí sinh nên lựa chọn bài hát gần gũi với khán giả thay vì các bài hát mới

Thí sinh Nguyễn Hà Minh được khen ngợi bởi chất giọng nội lực cùng khả năng trình diễn thu hút. Tiết mục ‘Ngày mai’ của Hà Minh được giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Phải dành lời cảm ơn cho Hà Mình vì có mặt trong top 8 Vietnam Idol 2023. Mang một màu sắc rất riêng biệt, qua mỗi vòng thi Hà Minh ngày càng tiến bộ và luôn giữ vững phong độ. Đây sẽ là một đối thủ mạnh của ngôi vị quán quân năm nay".

Giám khảo Mỹ Tâm đồng tình với quan điểm này, cho rằng Hà Minh ngay từ những ngày đầu đã thể hiện được màu sắc đa dạng của mình.

Lâm Phúc tiếp tục giữ vững phong độ trong liveshow 4. Giọng ca đến từ Hà Nội chọn bài hát 'Don’t you go' để thể hiện cá tính âm nhạc trong đêm thi chủ đề The remix - Hòa âm ánh sáng. Với chất giọng ngọt ngào, ngoại hình điển trai, sự thể hiện của Lâm Phúc để lại nhiều dấu ấn, nhận nhiều lời khen từ nhạc sĩ Huy Tuấn.

13 năm trước, Văn Mai Hương trở thành á quân Vietnam Idol khi chỉ mới 16 tuổi. Trở lại chương trình biểu diễn ca khúc mới ra mắt 'Đại minh tinh', nữ ca sĩ cho biết muốn làm người truyền cảm hứng âm nhạc đã trở thành sự thật.