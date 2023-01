Huy Trần 'xanh mặt' khi Ngô Thanh Vân nhắc khéo tặng vàng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Phản ứng Huy Trần khi bà xã nhắc khéo tặng vàng.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần có 2 năm hẹn hò lãng mạn trước khi tổ chức đám cưới hôm 8/5/2022. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại một bãi biển ở Đà Nẵng, nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và khán giả.

Sau đám cưới, Ngô Thanh Vân "lột xác" phong cách khi ngày càng trẻ trung hơn. Nữ diễn viên và chồng CEO cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cho thấy cuộc sống tân hôn ngọt ngào, viên mãn.