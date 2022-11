Huy Trần nấu ăn cho Ngô Thanh Vân, nụ hôn chiếm spotlight

Từ khi kết hôn với Ngô Thanh Vân, CEO Huy Trần nổi tiếng chiều chuộng vợ. Không chỉ đồng hành trong công việc, nam doanh nhân còn chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho bà xã.

Chiều 24/11, ông xã Ngô Thanh Vân đăng tải clip vào bếp nấu ăn cho vợ. Mặc trang phục tối giản, Huy Trần một mình thực hiện từ khâu chuẩn bị, chế biến món ăn đến bày biện thành quả mời bà xã thưởng thức.