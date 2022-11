Huy Trần lái motor chở Ngô Thanh Vân đi ăn hủ tíu đêm

Your browser does not support the video tag.

Ngô Thanh Vân cùng ông xã đi ăn hủ tíu Nam Vang. Video: Instagram Ngô Thanh Vân

Hủ tiếu Nam Vang có nguồn gốc từ Phnôm Pênh (phiên âm Hán Việt là Nam Vang), Campuchia. Cộng đồng người Hoa ở Nam Vang đã đưa món ăn này đến Việt Nam, về sau kết hợp nhiều gia vị đậm đà hơn để phù hợp khẩu vị người Sài Gòn nói riêng và người Việt nói chung. Nguyên liệu chính bao gồm: sợi hủ tíu, gan heo, tôm, thịt bằm, rau sống và phần nước lèo thơm ngon.

Yếu tố làm nên một tô hủ tíu Nam Vang ngon là phần nước lèo ngọt thanh. Người ta thường ninh xương ống trong khoảng 7-8 tiếng cùng các loại rau củ như gừng, hành tím, củ cải, cần tây rồi cho gia vị gồm nước mắm, muối, đường, hạt nêm... Topping để trộn hủ tíu có lòng heo, khô mực, tôm, trứng cút, gan heo, thịt heo bằm... Thịt heo phải chọn loại có cả nạc và mỡ, xào săn, thêm gia vị vừa miệng.