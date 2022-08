Huỷ toàn bộ án sơ thẩm vụ 6 bị cáo được tuyên vô tội

Các bị cáo tại tòa

Xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên cả 6 bị cáo nói trên không phạm tội. Sau đó, VKSND TP Cần Thơ có kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.



Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm có sai lầm trong đánh giá chứng cứ khi xem xét, so sánh kết quả định giá của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của các địa phương, trung ương với các chứng thư thẩm định giá do luật sư cung cấp.



Ngoài ra, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo không phạm tội là có sai lầm trong việc xem xét toàn diện chứng cứ khác.



Do đó, cần chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để giao về cho VKS truy tố, xét xử lại, trong đó có xem xét tội danh đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.



Theo cáo trạng, vì mục đích đầu tư bất động sản nhưng không có vốn nên bị cáo Nhân cùng cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ là Hải, Liệu bàn bạc, thống nhất lợi dụng các quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Quyết định 63/2010 của Thủ tướng; Quyết định 1627/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước…. để thực hiện cấp tín dụng trái quy định pháp luật, cho vay không bảo đảm các quy định về an toàn tín dụng nhằm mua bán bất động sản để chia lợi đích.



Từ năm 2012 - 2015, bị cáo Nhân, Hải, Liệu đã thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm để lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh Cần Thơ hơn 303 tỷ đồng…