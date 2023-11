Huỷ niêm yết cổ phiếu ‘họ Louis’ ông Đỗ Thành Nhân từng thổi giá

Theo HoSE, cổ phiếu TGG đang trong các diện theo dõi vi phạm đình chỉ giao dịch và kiểm tra.

Ngày 11/9, TGG bị đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Hiện, TGG chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm soát năm 2022, quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Ngày 4/10, TGG bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. TGG chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngày 31/10, The Golden Group có công văn về việc tạo điều kiện cho công ty được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 15/11. Đến nay, công ty này vẫn chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

Theo HoSE, kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

CTCP The Golden Group trước đó có tên là CTCP Đầu tư và Xây dựng Trường Giang. Ông Đỗ Thành Nhân cùng nhóm cổ đông liên quan đến Louis Holding thâu tóm và đổi tên thành Louis Capital.