Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh và những VĐV tạo dấu ấn đậm nét tại SEA Games

Thành công ở các môn cơ bản

Hai VĐV nam, nữ được bầu chọn xuất sắc nhất SEA Games 31 lần lượt là Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Nguyễn Thị Oanh (điền kinh).

Những tưởng sự rút lui của Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ khiến đội tuyển bơi Việt Nam suy yếu, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Các kình ngư của nước chủ nhà SEA Games 31 giành đến 11 HCV, 11 HCB và 3 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu đề ra ban đầu.

Nguyễn Huy Hoàng quá xuất sắc trên đường đua xanh, giành đến 5 HCV, thách thức cả VĐV có đẳng cấp Olympic Joseph Schooling - Singapore (Ảnh: Tiến Tuấn).

Riêng Nguyễn Huy Hoàng giành 5 HCV (400m, 800m, 1.500m bơi tự do, 200m bơi bướm và 4x200m bơi tự do nam), phá 2 kỷ lục SEA Games: Phá kỷ lục nội dung 400m tự do nam (3 phút 48 giây 06) và phá kỷ lục nội dung 4x200m tự do nam (7 phút 16 giây 31).