Huy động nửa tỷ USD, hãng bay của nữ tỷ phú đô la chờ cú bứt phá

Mặc dù vậy, mức thua lỗ của Vietnam Airlines không còn nặng nề như khoản lợi nhuận âm hơn 4.500 tỷ đồng trong quý II/2021. Tính trong 6 tháng đầu năm, hãng lỗ hơn 5.250 tỷ đồng, ít hơn gần 3.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) vừa ghi nhận quý II/2022 tiếp tục thua lỗ gần 2.600 tỷ đồng dù doanh thu tăng gấp gần 3 so với cùng kỳ. Đây là quý lỗ thứ 10 liên tiếp của doanh nghiệp này.

Cụ thể, tới cuối quý II/2022, Vietnam Airlines ghi nhận vốn chủ sở hữu âm gần 4.900 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn ở mức rất lớn ở mức gần 52,7 nghìn tỷ đồng, vượt xa so với tài sản ngắn hạn, vốn chỉ ở mức 16,2 nghìn tỷ đồng. Các khoản phải trả quá hạn của Vietnam Airlines là gần 10,5 nghìn tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) cũng vừa đưa ra lưu ý khả năng hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines (HVN). HVN đã vi phạm cả 3 yếu tố mà theo quy định sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Vietnam Airlines ghi nhận lỗ lũy kế lên tới trên 28,9 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD).

Giăng co, thận trọng

Theo BSC, thị trường trong phiên 13/9 giằng co trong biên độ hẹp, kết phiên giảm hơn 1 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 7/19 ngành tăng nhẹ. VN-Index vẫn đang trong quá trình giằng co tại khu vực 1.250-1.260 với thanh khoản thấp và chưa rõ xu hướng.

Theo AseanSC, thị trường ghi nhận một phiên giảm điểm nhẹ khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch phân hóa, trong bối cảnh thanh khoản tăng khá nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Chốt phiên giao dịch 13/9, chỉ số VN-Index giảm 1,22 điểm xuống 1.248,4 điểm. HNX-Index giảm 1,49 điểm xuống 281,59 điểm. Upcom-Index tăng 0,15 điểm lên 90,4 điểm. Thanh khoản đạt 14,4 nghìn tỷ đồng, trong đó có 12,7 nghìn tỷ đồng trên HOSE.

M. Hà