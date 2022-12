Huy động hàng loạt tàu cá ứng cứu 8 ngư dân gặp nạn trên biển

Các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn (Ảnh BĐBP Quảng Bình).

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn nhanh chóng rà soát trên hệ thống giám sát các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn, đồng thời lên máy ICOM điện đàm kêu gọi các tàu xung quanh hỗ trợ cứu tàu QB-93153-TS.

Ngay sau đó, có 8 tàu tiếp nhận thông tin và tham gia hỗ trợ ứng cứu, tuy nhiên do sóng to, nước tràn vào nhiều, đến 10h50, tàu QB-93153-TS bị chìm hoàn toàn. Rất may các thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được một tàu cá khác ứng cứu, đưa vào bờ.

Hiện các ngư dân trên tàu cá bị chìm đã được đưa về bờ an toàn. Đồn Biên phòng Roòn đã điều động lực lượng tiếp nhận, thăm hỏi, động viên các ngư dân. Lực lượng quân y kiểm tra cho biết, sức khỏe các thuyền viên ổn định. Cán bộ chuyên môn thu thập thông tin, lập hồ sơ vụ việc theo quy định.