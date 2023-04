Huy động 400 người thử tải, kiểm tra chất lượng cầu bộ hành

"Tôi chỉ đạo công an tỉnh giải trình và làm rõ báo cáo cho hoàn chỉnh. Sau đó, tỉnh sẽ thông tin cho báo chí sau", vị lãnh đạo này nói.

Sáng 4/4, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, việc huy động 400 người thực hiện thử tải cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên) vào ngày 5/4, tỉnh chưa nắm rõ.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Thái Học được UBND tỉnh An Giang phê duyệt ngày 29/1/2018 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh.

Cầu Nguyễn Thái Học nối đôi bờ phường Mỹ Bình và Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang đưa vào sử dụng vào ngày 29/4/2021, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

Dự án này gồm hạng mục cầu chính dành cho xe ô tô (có kết cầu nhịp chính là cầu vòm bê tông cốt thép, vĩnh cửu); hạng mục cầu dành cho bộ hành và cảnh quan (cầu bộ hành) có kết cấu nhịp bằng thép, được chống đỡ bằng hệ thống cáp văng (chịu lực) gắn trên cột thép chế tạo sẵn và một số hạng mục liên quan.