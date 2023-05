Hút thuốc lào từ năm 9 tuổi, bệnh nhân cấp cứu vì suy tim

Ngày 9/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa can thiệp đặt stent động mạch vành cho 2 bệnh nhân cùng tổn thương nặng 3 thân động mạch vành.

Ông được tiến hành can thiệp 1 stent. Hiện, sau can thiệp, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển về Khoa Tim mạch theo dõi tiếp. Các bác sĩ cho biết một tháng sau, người bệnh tiếp tục làm can thiệp CTO động mạch vành cảnh phải.