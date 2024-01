Hụt giải thưởng Globe Soccer vào tay Haaland, C.Ronaldo nói điều bất ngờ

Haaland đã vượt qua C.Ronaldo để giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" ở lễ trao giải Globe Soccer diễn ra ở Dubai (UAE). Đây là điều giải thưởng an ủi với ngôi sao người Na Uy sau khi hụt hai giải Quả bóng vàng và The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA) vào tay Messi.

Haaland giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" ở lễ trao giải Globe Soccer (Ảnh: Globe Soccer).