'Hương vị tình thân' tập 135, bà Sa tự tử để chuộc lỗi với Thy

Trong Hương vị tình thân tập 135 lên sóng tối nay 26/10, bà Sa (Thu Hạnh) quá nhục nhã khi mọi chuyện vỡ lở nên đã nhắn tin cho Thy (Thu Quỳnh). "Mẹ biết con không muốn thấy mẹ nữa. Mẹ sẽ lấy cái chết để chuộc lỗi với con. Chỉ xin con nhớ đến lời cầu xin của mẹ. Em con không có lỗi gì cả". Sau đó bà Sa quyết định uống thuốc ngủ để tìm đến cái chết.