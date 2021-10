'Hương vị tình thân' tập 134, Long được Nam báo tin vui không ngờ

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thân tập 134 lên sóng tối nay 25/10, Nam (Phương Oanh) đã bình an trở về. Thấy con gái, bà Bích (Tú Oanh) vừa khóc vừa trách Nam một mình lao vào chỗ nguy hiểm để cứu Thy - người đã hành hạ và làm khổ cô bao năm. Tuy nhiên sau đó, bà Bích nói Nam cứu Thy cũng được nhưng để xem cô sẽ đối diện và cư xử với mọi người ra sao.