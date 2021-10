'Hương vị tình thân' tập 130, bà Sa lần đầu xuống nước cầu xin Thy

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thân tập 130 lên sóng tối nay 19/10, sợ Dũng (Sỹ Hưng) sốc khi biết được bố mình là kẻ giết người, bà Sa (Thu Hạnh) vừa khóc vừa cầu xin Thy (Thu Quỳnh). "Con có thể đối xử với mẹ thế nào cũng được nhưng mẹ chỉ xin con đừng để cho em con phải đau lòng. Mẹ xin con đấy!". Đáp lại, Thy quay sang an ủi mẹ: "Mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mẹ yên tâm! Con sẽ vẫn là đứa con hiếu thảo của mẹ, còn những chuyện khác tính sau đi".