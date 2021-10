'Hương vị tình thân' tập 129, mẹ con Thy bị bố con Nam bóc trần tội ác

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thân tập 129 lên sóng tối nay 18/10, cuối cùng bí mật bà Sa (Thu Hạnh) giấu kín đã bại lộ. Ông Sinh (Võ Hoài Nam) tố bà Sa phản bội chồng rồi có con riêng với Tấn (Hồ Phong) và cho rằng ba mẹ con bà Sa phải trả giá. Nam cũng có mặt ở đó và nói quả báo không chừa một AI và Thy đáng bị như vậy. Thy dường như phát điên khi nghe mọi chuyện rồi quay sang đổ lỗi cho mẹ.