'Hương vị tình thân' tập 109, Long đề nghị giúp bố Nam, Tấn muốn ông Sinh phải chết

Trong Hương vị tình thân tập 109 lên sóng tối nay, 20/9, gia đình Nam (Phương Oanh) có cuộc đụng độ bất ngờ với Tấn (Hồ Phong) và bà Sa (Ngân Hạnh) ở quán ăn. Tất nhiên Tấn không bỏ qua cơ hội gây rối và bóng gió về quá khứ ông Sinh (Võ Hoài Nam). Khi biết Nam là con gái ông Sinh, Tấn đã ra tối hậu thư: "Tao nghĩ nếu muốn con gái mày được yên ổn, mày nên chết đi".