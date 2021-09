'Hương vị tình thân' tập 106, Long và Nam gặp sự cố khi tình tứ trong phòng bà Dần

Your browser does not support the video tag.

Ở cuối tập trước, ông Sinh (Võ Hoài Nam) lại lên rừng để tìm tung tích Chiến chó (Anh Tuấn). Trong Hương vị tình thântập 106 lên sóng tối 15/9, ông Sinh phát hiện một bà cụ người dân tộc đang giặt áo của Chiến chó. Khi hỏi thì ông Sinh được biết bà cụ nhặt được áo ở đầu nguồn.