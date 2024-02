Hương vị Tết xa xứ

Bên này không có gia đình, tôi vẫn có những người bạn cùng nhau đón Tết. Còn trước Tết cả tuần, Ly - một cô em người Việt cùng chung trường đại học đã gửi sẵn một menu chuẩn bị đón Tết cùng hội sinh viên người Việt tại đây, thấy cả bánh Tét, thịt đông, gỏi gà xé phay, nem rán, thịt kho hột vịt… đầy đủ món ăn hội tụ ba miền Bắc - Trung - Nam. Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, nhìn những món ăn thân thuộc như mẹ tôi thường nấu, thấy ấm áp giữa ngày tuyết trắng trời.

Nếu hỏi tôi điều gì là "Việt Nam" nhất, có lẽ câu trả lời chính là ngày Tết truyền thống. Phải sống xa Việt Nam, tôi mới nhận ra Tết cổ truyền là "chất keo" kết nối con người Việt Nam, dù ở bất cứ đâu trên thế giới. Có những đứa trẻ sinh ra ở Mỹ không còn nói tiếng Việt, có không ít người Việt sống ở những nơi xa xôi không có cộng đồng châu Á nhưng vẫn háo hức đón chờ cái Tết. Người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu, không chung tiếng nói hay thậm chí khác màu da, đến những ngày cuối năm vẫn bâng khuâng một nỗi niềm chung ngày Tết.

Một cậu bạn người Mỹ nhắn tin "Happy Chinese New Year", tôi nhẹ nhàng "sửa lưng" dặn, một là chúc "Happy Lunar New Year", hai là "Happy Vietnamese New Year". Ngày Tết Nguyên Đán không chỉ quan trọng với người Trung Quốc mà với rất nhiều quốc gia khác tại châu Á, trong đó có người Việt Nam. Thay đổi một từ thôi cũng thay đổi cả câu chuyện văn hóa. Dù Tết giờ đây có giản đơn hơn, người Việt vẫn trân quý và bảo vệ ngày Tết như một niềm tự hào rất đỗi Việt Nam. Tôi nói thêm với bạn tôi rằng, ngày Tết với người Việt Nam không chỉ là một đợt nghỉ dài - đó là một niềm tự hào văn hóa, niềm tự hào dân tộc với những truyền thống tiếp nối qua hàng thế kỷ.

Theo ước tính, có khoảng 5,3 triệu người Việt trên toàn thế giới. Năm nay, tôi là một trong 5,3 triệu người Việt Nam đang cùng hướng về quê nhà trong ngày Tết Nguyên Đán truyền thống. Chúc cho người Việt dù ở bất cứ đâu cũng có một ngày Tết bình an, yên vui, hạnh phúc. Một năm cũ khó khăn đã qua đi, hy vọng những người con xa xứ sẽ sớm có dịp được trở về đoàn viên với gia đình trong ngày Tết để cùng nhau ôn cố tri tân và hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai.