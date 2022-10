Hương vị khó quên của món cá bống kho nghệ Đà Nẵng

Cá bống có nhiều loại. Cá bống găm to bằng ngón chân cái, đem nướng than dầm nước mắm ăn với cơm thì "hết biết". Cá bống vồ đầu to, nhiều xương nên khá kén người ăn. Cá bống nhọn và cá bống kèn to chỉ bằng đầu đũa, thân lốm đốm, thịt dai, đem hấp chín kẹp với bánh tráng mè thì không còn gì bằng.