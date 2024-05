Sau khi thông báo hủy show diễn tối 12/5, Hương Tràm xuất hiện và nói lời xin lỗi.

“Từ đáy lòng Hương Tràm xin lỗi khán giả. Đó là sự cố tự nhiên nhưng với tất cả những gì tôi dành cho khán giả Hà Nội, tôi kỳ vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi hôm nay. Tôi hy vọng quay trở lại Hà Nội ngày gần nhất để phục vụ khán giả”, Hương Tràm nói.

Hương Tràm cho biết cô đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng cho mini show tối 12/5.