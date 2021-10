Hương Tràm: 'Tiếng Việt có những điều mà tiếng Anh và ngôn ngữ khác không có'

"Tràm muốn mọi người tự hào về tiếng Việt. Tiếng Việt chúng ta là ngôn ngữ có dấu, khi thay đổi dấu thì lại mang nhiều nghĩa khác nhau. Tràm yêu điều đấy. Đó là điều ngôn ngữ khác không có, tiếng Anh không có. Đây cũng là điều Tràm cảm thấy tự hào nhất khi trở thành một nghệ sĩ, một người phụ nữ Việt ở trên đất Mỹ", Hương Tràm chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Hương Tràm thể hiện niềm tự hào về tiếng Việt khi sang Mỹ