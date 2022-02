Hương Tràm lần đầu tiên catwalk, dáng pose 'lạ lắm à nghen'

Từ khi sang Mỹ, Hương Tràm lột xác thành một con người khác hẳn. Không chỉ chọn thêm một nghệ danh mới, cô cũng sẵn sàng thử mặc bạo hơn hay mới đây là biến hành lang trở thành sàn runway và tự tin sải bước.

Your browser does not support the video tag.

Đây là lần đầu tiên Hương Tràm thử catwalk. Dù không thể được như các người mẫu chuyên nghiệp nhưng những bước chân tự tin và cú xoay khá vững của nữ ca sĩ khiến fan động viên.