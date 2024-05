Hương Tràm khóc sau đêm nhạc bị hủy gấp

Tối 12/5, River Flows in you, đêm nhạc đầu tiên của Hương Tràm tại Việt Nam sau bốn năm ở Mỹ, bị hủy vào phút chót do Hà Nội bất ngờ mưa lớn. Nhiều thành viên trong ê-kíp bị ướt do đứng bên ngoài điều phối, hướng dẫn khán giả xem show.

Sau khi thông báo hủy show, dời ngày tổ chức mini show sang ngày 13/5, Hương Tràm có mặt trong cánh gà sân khấu để chụp ảnh, giao lưu cùng ê-kíp, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Khoảnh khắc Hương Tràm cúi đầu xin lỗi khán giả, mong người hâm mộ thông cảm vì hủy show diễn với lý do bất khả kháng. Giọng ca Em gái mưa nói cô hủy show để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho khán giả, ê-kíp.