Hương Tràm đăng ảnh công khai người yêu, danh tính người đàn ông gây tò mò

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hương Tràm khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai ảnh chụp cùng người được cho là bạn trai. Cụ thể, Hương Tràm chia sẻ khoảnh khắc nắm tay bạn trai đi dạo ngoài trời, vẻ mặt nữ ca sĩ không giấu được niềm vui sướng và hạnh phúc: "Thank you for saving my heart (Cảm ơn vì đã cứu rỗi trái tim em)".

Dù không hé lộ mặt của bạn trai, nhưng nhiều khán giả cho rằng cả hai đang rất hạnh phúc. Bởi đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ cho "nửa kia" lên sóng trên mạng xã hội, nhất là kể từ khi sang Mỹ sinh sống.



Hương Tràm công khai người yêu.

Trước đó, trên trang cá nhân, Hương Tràm đã có đôi dòng chia sẻ với khán giả khi bước sang năm 2024: "Năm 2023 đã trôi qua, đó là một năm đầy cảm xúc và biến động không chỉ đối với các bạn mà còn với Hương Tràm và gia đình.